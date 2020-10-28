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"Слугу народу" Гунька, який переміг на виборах у 208-му окрузі, судили за захоплення землі в Броварах, - журналіст Руденко

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"Слугу народу" Гунька, який переміг на виборах у 208-му окрузі, судили за захоплення землі в Броварах, - журналіст Руденко
Члена "Слуги народу" Анатолія Гунька, який переміг на виборах у 208-му окрузі Чернігова, судили в 2018 році за заволодіння ділянкою землі стратегічного значення в Броварах на Київщині.

Про це повідомив журналіст Сергій Руденко, передає Цензор.НЕТ.

"31 березня 2018 року за рішенням Шевченківського райсуду столиці Гунька взяли під варту з можливістю внесення застави.

За даними прокуратури, Гунько - організатор злочинного угрупування, яке незаконно привласнило земельну ділянку стратегічного об'єкта в Броварах - ДП "Радіопередавальний центр" площею понад 94,5 гектарів і знищило стратегічне обладнання", - написав Руденко.

Також журналіст повідомив, що "Гунько був адвокатом банку "Михайлівський" Віктора Поліщука - власника мережі з продажу побутової техніки та електроніки "Ельдорадо" і ТЦ Gulliver, якого звинувачували в доведенні "Михайлівського" до банкрутства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На довиборах у 208-му окрузі в Чернігівській області переміг "слуга народу" Гунько. Ляшко посів друге місце

Слугу народу Гунька, який переміг на виборах у 208-му окрузі, судили за захоплення землі в Броварах, - журналіст Руденко 01

Топ коментарі

  • Taras Klunyk
    Спасибо что напивали об этом после выборов "Слугу народа" Гунько, победившего на выборах в Черниговской области, судили за захват земли в Броворах, - журналист Руденко - Цензор.НЕТ 9760
  • abc123
    Прылессссна! Зебуины - это ваше все!
  • Чинганчгук
    ну ведь не дважды судимый - зеленые дебилы
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