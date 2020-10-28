"Слугу народу" Гунька, який переміг на виборах у 208-му окрузі, судили за захоплення землі в Броварах, - журналіст Руденко

Члена "Слуги народу" Анатолія Гунька, який переміг на виборах у 208-му окрузі Чернігова, судили в 2018 році за заволодіння ділянкою землі стратегічного значення в Броварах на Київщині.