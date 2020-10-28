Стратегічне партнерство між Україною і США буде розвиватися за будь-якого президента. Питання тільки в швидкості розвитку, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що стратегічне партнерство між Україною і США буде розвиватися незалежно від того, хто переможе на виборах американського президента.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Моє єдине побажання щодо американських виборів полягає в тому, щоб вони якомога швидше закінчилися, обраний президент США склав присягу, і ми могли рухатися далі в розвитку стратегічного партнерства між нашими країнами, яке, я впевнений, буде розвиватися за будь-якого президента. Питання тільки в швидкості розвитку", - сказав глава МЗС України

Він підкреслив, що Україна була, є і буде осторонь від президентської кампанії, що відбувається в США. "Ми були, є і будемо осторонь від цієї кампанії. Ми вважаємо, що американська демократія досить зріла для того, щоб приймати рішення і робити вибір, який відповідає інтересам американського народу", - підкреслив Кулеба.

Міністр також зазначив, що найбільшим активом України в США є двопартійна підтримка.

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"Насправді, є чітка позиція президента, яка підкреслювалася неодноразово, є чітка позиція МЗС про те, що найбільшим активом України в США є двопартійна підтримка. Це основоположний принцип нашої політики щодо США. Прізвище президента або його партійна приналежність не має значення доти, поки Україна будуть однаково підтримувати і демократи, і республіканці", - додав Кулеба.