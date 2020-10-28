Дистанційна освіта не замінить очне навчання, але Україна готова до його впровадження, - Шкарлет
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти, про це заявив в.о. міністра Сергій Шкарлет.
"Лунають закиди стосовно того, що Україна не готова до дистанційного навчання – це образа для більшості педагогічних працівників, які доволі наполегливо впровадили в життя форму дистанційного навчання", - йдеться в повідомленні.
Шкарлет звернув увагу на те, що заклади освіти в усьому світі сьогодні намагаються пристосуватися до умов пандемії, враховуючи, що це незвичні умови.
"На моє переконання, з урахуванням і позиції фахівців-освітян, дистанційне навчання ніколи не замінить той реальний формат спілкування, який є в очному, повноформатному навчанні. Завжди дистанційну освіту розглядали, як можливість здобування додаткових переваг. Але є той факт, що "червоний" рівень епідемічної небезпеки передбачає проведення виключно дистанційних занять", – зазначив т.в.о. міністра.
За словами Шкарлета, організація освітнього процесу, в тому числі в дистанційному або змішаному форматах в умовах пандемії, потребує не тільки коштів, але і значною мірою бажання і прагнення до змін, роботи та організації керівників закладів освіти.