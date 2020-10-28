Дистанційна освіта не замінить очне навчання, але Україна готова до його впровадження, - Шкарлет

Україна на сьогодні готова до дистанційної форми освіти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти, про це заявив в.о. міністра Сергій Шкарлет.

"Лунають закиди стосовно того, що Україна не готова до дистанційного навчання – це образа для більшості педагогічних працівників, які доволі наполегливо впровадили в життя форму дистанційного навчання", - йдеться в повідомленні.

Шкарлет звернув увагу на те, що заклади освіти в усьому світі сьогодні намагаються пристосуватися до умов пандемії, враховуючи, що це незвичні умови.

"На моє переконання, з урахуванням і позиції фахівців-освітян, дистанційне навчання ніколи не замінить той реальний формат спілкування, який є в очному, повноформатному навчанні. Завжди дистанційну освіту розглядали, як можливість здобування додаткових переваг. Але є той факт, що "червоний" рівень епідемічної небезпеки передбачає проведення виключно дистанційних занять", – зазначив т.в.о. міністра.

За словами Шкарлета, організація освітнього процесу, в тому числі в дистанційному або змішаному форматах в умовах пандемії, потребує не тільки коштів, але і значною мірою бажання і прагнення до змін, роботи та організації керівників закладів освіти.

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