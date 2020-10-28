Екскандидат у нардепи від "Слуги народу" Плохой: Жалюгідні результати на місцевих виборах - це пряма підстава президента з боку керівництва його партії
Про це заявив Руслан Плохой, який 2019 року балотувався в Раду за одеським мажоритарним округом №142, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".
"Такі плачевні результати партії "Слуга народу" через те, що фактично, починаючи з липня 2019 року по серпень 2020 року, ніякої роботи від партії, зокрема в Одеській області, не велося. Не було відкрито жодного партійного офісу, жодного партійного осередку. Партія фактично існувала у віртуальному світі", – заявив Плохой в ефірі одного з телеканалів.
У 2019 році політик посів друге місце на окрузі на проміжних виборах у Раду, поступившись кандидату-самовисуванцю Антону Кіссе.
За словами Плохого, після програшу він запропонував центральному керівництву "Слуги народу" відкрити партійний осередок в Одеській області, курирувати його, забезпечувати і працювати з людьми, але позитивного результату не отримав.
"Вчорашні плачевні результати, я вважаю, - пряма підстава президента з боку керівництва його партії. Тому що рейтинг його партії завжди тримався тільки завдяки йому, але сьогодні ми бачимо катастрофічне падіння, зокрема, в Одесі", - заявив він.
Крім того, Плохой зазначив, що через невдалу партійну роботу 7% виборців президента України Володимира Зеленського та "Слуги народу" вирішили повернутися до п'ятого президента Петра Порошенка.
"Рейтинг партії Порошенка рік тому був на рівні 8%, зараз 15%. Це означає, що 7% наших виборців повернулися до Порошенка, вважаючи, що при ньому жити було краще", – повідомив Плохой.
Екскандидат вважає, що партія відібрала, "як завжди, на швидку руку" і висунула відверто слабких кандидатів на мерів, голів об'єднаних територіальних громад і депутатів, багато з яких були в принципі не здатні працювати і перемогти.
"Багато людей зараз звинувачують у всьому президента, а я вважаю, що партійне будівництво і робота в регіонах – це точно не завдання президента. Для цього у нього були довірені особи, які мали зробити цю роботу, але в підсумку ніхто до неї навіть не брався. За один місяць до виборів вони судорожно шукали кандидатів, хоча на це у них було в запасі більше ніж рік", – заявив Плохой.