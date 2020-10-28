Журналістам "Слідство.Інфо" заборонили відвідувати парламент: не всебічно висвітлюють роботу ВР. ДОКУМЕНТ

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова заборонив журналістам "Слідство.Інфо" відвідувати парламент.

Про це повідомила головна редакторка проєкту "Слідство.Інфо" Анна Бабінець, передає Цензор.НЕТ.

"Ми отримали лист від пресслужби про те, що всіх журналістів нашого агентства позбавлено акредитації, оскільки ми не всебічно висвітлюємо роботу Верховної Ради", - написала вона.

"Тобто депутатів, які не ходять на роботу, ви не позбавляєте мандата, а журналістів, які викривають парламентарів, позбавляєте акредитації?

Ми у "Слідство.Інфо" вбачаємо у такому рішенні ВР наступ на свободу слова та тиск на незалежні медіа з боку держорганів. Будемо його оскаржувати і обов'язково повідомимо про це всі впливові міжнародні організації", - додала Бабінець.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ви - ніхто. Ваша діяльність нас не турбує": журналістам на Донеччині заважали вільно спостерігати за підрахунком голосів. ФОТОрепортаж