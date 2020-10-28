"Опитування Зеленського" не є передвиборчою агітацією, - постанова Верховного Суду
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить постанова Великої палати Верховного суду, ухвалена 25 жовтня.
Зазначається, що позивачка звернулася з позовом до Зеленського, адже вважала "протиправними його дії щодо прихованої передвиборчої агітації шляхом оприлюднення відеозвернень про проведення загальнонаціонального опитування в день виборів. Також просила зобов'язати Президента України утриматися від такої агітації шляхом вчинення дій, спрямованих на проведення загальнонаціонального опитування в день виборів".
Суд першої інстанції в позові відмовив через необґрунтованість.
"В обставинах цієї справи дуже важко відокремити приховану агітацію, до якої, з точки зору позивача, вдається глава держави, з одного боку, від цілком щирих політичних намірів і звичайної інформації про опитування, з іншого", - наголошується в постанові.
Велика палата ВС вирішила, що це опитування не є передвиборчою агітацією.
"Велика палата Верховного Суду постановила апеляційну скаргу залишити без задоволення, а рішення Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду від 21 жовтня 2020 року залишити без змін", - йдеться в постанові.