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"Опитування Зеленського" не є передвиборчою агітацією, - постанова Верховного Суду

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"Опитування Зеленського" не є передвиборчою агітацією, - постанова Верховного Суду
Велика палата Верховного Суду залишила чинним рішення про те, що загальнонаціональне опитування від президента України Володимира Зеленського, яке проводилося в день місцевих виборів, не було передвиборчою агітацією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить постанова Великої палати Верховного суду, ухвалена 25 жовтня.

Зазначається, що позивачка звернулася з позовом до Зеленського, адже вважала "протиправними його дії щодо прихованої передвиборчої агітації шляхом оприлюднення відеозвернень про проведення загальнонаціонального опитування в день виборів. Також просила зобов'язати Президента України утриматися від такої агітації шляхом вчинення дій, спрямованих на проведення загальнонаціонального опитування в день виборів".

Суд першої інстанції в позові відмовив через необґрунтованість.

"В обставинах цієї справи дуже важко відокремити приховану агітацію, до якої, з точки зору позивача, вдається глава держави, з одного боку, від цілком щирих політичних намірів і звичайної інформації про опитування, з іншого", - наголошується в постанові.

Велика палата ВС вирішила, що це опитування не є передвиборчою агітацією.

"Велика палата Верховного Суду постановила апеляційну скаргу залишити без задоволення, а рішення Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду від 21 жовтня 2020 року залишити без змін", - йдеться в постанові.

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Топ коментарі

  • Said_
    "ОпОрос зЁ" взагалі нічим не є. Окрім протизаконних дій (перевищення повноважень) посадовою особою.
  • Kamate Kaora
    В Украине нет судов. Есть судилища, которые работают на власть и олигархов.
  • Игорь Монахов
    пздц.. я смотрю что за КС нужно сносить и Верховный Суд.. .а начинать нужно с 95 Квартала .. "Опрос Зеленского" не является предвыборной агитацией, - постановление Верховного Суда - Цензор.НЕТ 8872
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