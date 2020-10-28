Стефанчук про рішення КС щодо е-декларування: "Це дно"

Рішення Конституційного Суду України про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування - "це дно як з юридичного, так і з людського погляду".

Про це у Facebook написав перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

"У різні часи Конституційний Суд України "відзначався" то третім строком Кучми, то скасуванням кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Однак те, що сталося сьогодні, - це дно як із юридичного, так і з людського погляду", - підкреслив він.

Стефанчук додав, що тепер виникають питання: чи потрібен такий Конституційний Суд України? Чи цього ми очікуємо від органу конституційної юрисдикції, який покликаний забезпечувати верховенство Конституції України?

Він також подякував суддям, які, проявивши волю, не проголосували за "це ганебне рішення".

27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення у справі за поданням 47 народних депутатів України, скасувавши статтю 366-1 Кримінального кодексу, якою передбачається відповідальність за недостовірне декларування. Рішення набуває чинності з моменту його ухвалення.