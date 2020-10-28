Єрмак: США і ЄС не можуть вказувати Україні, які проводити реформи. Взяті зобов'язання виконаємо
Про це він розповів у великому інтерв'ю "Бабелю", передає Цензор.НЕТ.
Єрмак пояснив це на прикладі кредиту в банку. "Я взяв у банку кредит і маю його виплачувати. Але це не означає, що банк буде мені диктувати, що їсти на сніданок. У нас є зобов'язання, навіть не зовсім в українських інтересах, їх уклали до нас, але ми будемо їх виконувати - вони безумовні та непорушні", - сказав глава ОП.
Єрмак сказав, що частина реформ йде повільно і не завжди ефективно, але без ключових з них, як реформи правоохоронної та судової систем, Україна не зможе сформувати привабливий інвестиційний клімат.
"Ми будемо наполегливо продовжувати стимулювати зміни, щоб отримати ефективних правоохоронців та чесні і справедливі суди", - зазначив Єрмак.
При цьому глава ОП уникнув відповіді на питання, чому досі не ліквідовано Окружний адміністративний суд Києва.
"Ми хочемо будувати партнерські відносини з усіма, але самі знаємо, що нам потрібно реформувати. Якщо запитати сьогодні будь-якого голову суду, напевно, вони знають, хто я такий, але чи чули вони мій голос? Комусь я хоч раз зателефонував, просто про щось попросив, щось порекомендував? Упевнений, ви почуєте відповідь "ні", - сказав Єрмак.