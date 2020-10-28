Єрмак: США і ЄС не можуть вказувати Україні, які проводити реформи. Взяті зобов'язання виконаємо

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що міжнародні партнери з Євросоюзу і США не можуть диктувати Україні, як і коли проводити реформи, але українська сторона, безумовно, виконає взяті на себе зобов'язання.

Про це він розповів у великому інтерв'ю "Бабелю", передає Цензор.НЕТ.

Єрмак пояснив це на прикладі кредиту в банку. "Я взяв у банку кредит і маю його виплачувати. Але це не означає, що банк буде мені диктувати, що їсти на сніданок. У нас є зобов'язання, навіть не зовсім в українських інтересах, їх уклали до нас, але ми будемо їх виконувати - вони безумовні та непорушні", - сказав глава ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак зізнався, що не проти б ударити Лероса за його "плівки": "Є чоловіче ставлення до того, що сталося"

Єрмак сказав, що частина реформ йде повільно і не завжди ефективно, але без ключових з них, як реформи правоохоронної та судової систем, Україна не зможе сформувати привабливий інвестиційний клімат.

"Ми будемо наполегливо продовжувати стимулювати зміни, щоб отримати ефективних правоохоронців та чесні і справедливі суди", - зазначив Єрмак.

Читайте: Питання, скільки в Україні охочих вдарити Єрмака, добре вписалося б в опитування президента і по-справжньому мобілізувало б виборців, - Лерос

При цьому глава ОП уникнув відповіді на питання, чому досі не ліквідовано Окружний адміністративний суд Києва.

"Ми хочемо будувати партнерські відносини з усіма, але самі знаємо, що нам потрібно реформувати. Якщо запитати сьогодні будь-якого голову суду, напевно, вони знають, хто я такий, але чи чули вони мій голос? Комусь я хоч раз зателефонував, просто про щось попросив, щось порекомендував? Упевнений, ви почуєте відповідь "ні", - сказав Єрмак.