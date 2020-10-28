Через смерть кандидата в мери Борисполя Федорчука в місті проведуть повторні вибори, - Айвазовська

Очільниця громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська заявила, що у зв'язку зі смертю мера Борисполя Анатолія Федорчука в місті проведуть повторні вибори.

Про це вона розповіла в коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"У разі смерті кандидата до встановлення результатів він вважається таким, що вибув. Там, наскільки я розумію, місто понад 75 тисяч. В цьому випадку у Борисполі мають бути оголошені повторні вибори. Вони не відбулися. п 7 частини 1 статті 280 Виборчого кодексу", - сказала Айвазовська.

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Нагадаємо, мер Борисполя Анатолій Федорчук помер унаслідок коронавірусної хвороби. 28 жовтня в нього зупинилося серце. Він потребував кисневої терапії. Він лідирував на місцевих виборах-2020