"У нас уперше президент, який не краде. Для цієї країни це диво!" - "слуга народу" Гетманцев
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" заявив народний депутат від "Слуги народу", глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"У нас уперше президент, який не краде. Для цієї країни це диво! У нас уперше спікер, який не краде і не вирішує шкурняки в парламентських кулуарах. У нас більш-менш порядні міністри. Ми з голови починаємо одужання всієї системи", – сказав Гетманцев.
За його словами, "система впирається".
"Ми не припускали, що система виявиться настільки сильною. Ми думали як? Прийде Зеленський, скаже: "Ми не крадемо" – і все, по всій вертикалі пройде сигнал: "Усе, більше ніхто не краде". Люди приходять і кажуть: "Ми за нову владу", а потім їх ловлять на хабарі. Єдиний вихід: виправляти свої помилки і працювати. Система дуже сильна. І вона не тільки в державі. Але і ми не здамося", – заявив нардеп.
Гетманцев вважає, що "це копітка щоденна праця, яка має принести перші відчутні результати років за п'ять".
Зеленський вступив на посаду президента 20 травня 2019 року. Під час виборчої кампанії одним із його гасел було: "Весна прийде – саджати будемо". Відсутність прогресу у розслідуванні гучних корупційних злочинів стало однією з підстав для критики чинного в той момент глави держави.
10 жовтня під час пресмарафону президент сказав, що розраховував на притягнення до відповідальності всіх корупціонерів одразу ж після вступу на посаду: "Коли я прийшов, я думав, що на другий день ми будемо всіх саджати – усіх корупціонерів. При цьому перші "наручники", які наділи на мене, – усі навколо сказали: "Ай-яй-яй! Президент не має права впливати на правоохоронні органи".
У березні 2020 року він заявив, що правоохоронці недостатньо ефективно борються з корупцією. "Я хотів би зробити нашим правоохоронним органам два подарунки. Перший – це календар, він повинен нагадати вам, що на дворі вже весна..." – казав Зеленський у парламенті.
У жовтні під час щорічного послання у Верховній Раді президент заявив, що моральні, оперативні і законодавчі умови для роботи антикорупційних органів є, а результату їхньої діяльності немає.
"Я не заспокоюся і доведу всім, що Україна без корупції – це не фантастика", – заявив Зеленський нардепам.