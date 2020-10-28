Уруський назвав причини катастрофи АН-26 під Чугуєвом: Системні порушення правил польотів і недостатня підготовка екіпажу
Про це заявив голова комісії, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, головними причинами аварії стали відсутність дієвого контролю за організацією польотів з боку посадових осіб Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба, системні порушення правил польотів в університеті.
Також причинами є недостатня професійна підготовка екіпажу до особливих ситуацій, взльоти конвеєром (виконувався 6 політ підряд), відмова системи управління двигуна, порушення планової таблиці польотів.
Уруський назвав 6 небезпечних чинників, які призвели до аварії літака:
- першим небезпечним чинником, який спровокував подію, що в подальшому призвела до катастрофи літака, стала відмова системи ПРТ-24 із системи управління лівого двигуна, що о 20 годині 36 хвилин 5 секунд спричинило виникнення особливої ситуації,
- після встановлення горизонтального польоту екіпажем не була вирівняна тяга лівого і правого двигунів,
- випуск екіпажем закрилків на етапі заходу на посадку,
- несвоєчасне переведення літака на зниження та помилкова побудова траєкторії зниження, намагання якомога швидше вийти на глісаду замість зниження з виходом на початок злітно-посадкової смуги,
- штучне створення несиметричності тяги головної установки,
- неусунення ковзання.
За словами Уруського, урядова комісія підготувала низку пропозицій з метою недопущення подібних авіаційних катастроф у майбутньому. "Також усі матеріали, напрацьовані урядовою комісією, будуть передані в правоохоронні органи, які продовжують на сьогодні здійснювати слідчі дії з метою встановлення безпосередніх винних у цій страшній трагедії, і направлення матеріалів до суду для встановлення винних", - сказав віцепрем'єр.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа.Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.
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Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.