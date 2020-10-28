Вибух на газопереробній станції під Харковом: поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки"

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом вибуху і пожежі на газопереробній станції в Харківській області, в результаті яких загинули 2 людини і 9 постраждали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Нацполіції.

"Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 273 (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах) Кримінального кодексу України", - повідомляє поліція.

Нагадаємо, на території газопереробної станції в Дергачівському районі Харківської області стався вибух природного газу. Станом на 13:30 пожежу було ліквідовано. В результаті події за уточненими даними загинули 2 людини, ще 9 в стані різного ступеня важкості госпіталізовано до медустанов Харкова і області.

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