Ердоган звинуватив Росію в нападі на табір опозиції в Сирії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Росія нібито напала на вишкільний табір опозиції в сирійській провінції Ідліб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Газета.ру".

"Напад Росії на розташований в районі Ідліб навчальний табір опозиції свідчить про відсутність бажання там стійкого миру і спокою", - сказав турецький лідер під час виступу перед парламентською фракцією правлячої Партії справедливості і розвитку.

Раніше сирійська газета Al-Watan із посиланням на джерела в Міністерстві охорони здоров'я в Ідлібі повідомляла, що в результаті авіаудару російських повітряно-космічних сил в Ідлібі загинуло понад 40 осіб і щонайменше 60 поранені.

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