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Ердоган звинуватив Росію в нападі на табір опозиції в Сирії

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Ердоган звинуватив Росію в нападі на табір опозиції в Сирії
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Росія нібито напала на вишкільний табір опозиції в сирійській провінції Ідліб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Газета.ру".

"Напад Росії на розташований в районі Ідліб навчальний табір опозиції свідчить про відсутність бажання там стійкого миру і спокою", - сказав турецький лідер під час виступу перед парламентською фракцією правлячої Партії справедливості і розвитку.

Раніше сирійська газета Al-Watan із посиланням на джерела в Міністерстві охорони здоров'я в Ідлібі повідомляла, що в результаті авіаудару російських повітряно-космічних сил в Ідлібі загинуло понад 40 осіб і щонайменше 60 поранені.

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Топ коментарі

  • Sergii Ustim
    Кто то там видит мир в глазах, и обмен пленными "всех на всех", в десятый раз...
  • Sergii Ustim
    Каким исламизмом? Это с расейским кавказом и исламской половиной населения Франции? Оружие они продавали все эти 30 лет, обоим сторонам, и никто не покраснел.
  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Ранее сирийская газета Al-Watan Источник: https://censor.net/ru/n3227645

    Аль Ватан. Это гениально!
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