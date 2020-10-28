Кабмін продовжив до кінця року режим надзвичайної ситуації в Україні

Режим надзвичайної ситуації продовжений для системи цивільного захисту на всій території України

Кабінет Міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації в Україні до 31 грудня 2020 року. Режим був встановлений у березні 2020 року через епідемію COVID-19, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 28 жовтня.

Як наголошується в пояснювальній записці до проєкту розпорядження, в зв'язку з істотним погіршенням епідемічної ситуації, пов'язаної з поширенням в Україні COVID-19, постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2020 року термін дії карантину був продовжений до 31 грудня 2020 року.

"У зв'язку з продовженням терміну дії карантину виникла потреба в продовженні для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2020 року", - йдеться в документі.

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