Фірташ і Коломойський у Конституційному Суді домагаються права перегляду виконаних судових рішень

Конституційний Суд розгляне скаргу компанії "Азот" Дмитра Фірташа і "Запорізького заводу феросплавів", що належить групі "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, на відповідність Конституції в питанні неможливості перегляду виконаних судових рішень.

Про це повідомляє пресслужба КС, передає Цензор.НЕТ.

"29 жовтня Велика палата Конституційного Суду на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розгляне справу за конституційною скаргою ПАТ "АЗОТ" та конституційними скаргами АТ "Запорізький завод феросплавів" щодо ... конституційності положення пункту 1 частини третьої статті 320 Господарського процесуального кодексу", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що позивачі звернулися до Конституційного Суду з клопотаннями про розгляд питання відповідності Конституції положення пункту 1 частини третьої статті 320 Кодексу в частині перегляду судового рішення у зв'язку з винятковими обставинами.

"Позиція скаржників: неможливість перегляду судових рішень у зв'язку з визнанням положень закону неконституційними, якщо ці рішення є виконаними, нівелює конституційне право на судовий захист. Верховна Рада підтримує позицію скаржників. Також парламент просить КСУ перевірити конституційність аналогічних положень інших процесуальних кодексів", - заявляла представниця парламенту в КСУ Ольга Совгиря.

Нагадаємо, що в 2019 році Запорізький завод феросплавів домігся в КСУ визнання неконституційною статті 17 закону "Про Національне антикорупційне бюро", що позбавило бюро права через суд домагатися анулювання незаконних угод.

Тоді НАБУ зазначало, що за чотири роки суди задовольнили 35 позовів бюро, анулювавши 97 угод на суму понад 6 млрд грн.

"А господарські суди взяли і ухвалили рішення про те, що в силу процесуального закону не підлягають перегляду рішення, якщо вони виконані. Але ось гряде друга серія. Треба цю норму скасувати і угоду довести до логічного завершення. А чарівним у цьому є те, що парламент цю угоду цілком підтримує. Мародерство в чистому вигляді", - повідомляв радник голови КСУ Денис Невядомський.

ЗЗФ скаржився в КС, що НАБУ ініціювало скасування угод ще до винесення судом вироку обвинуваченому.

Згідно з матеріалами справи, госпсуд у червні 2017 року відмовив НАБУ, однак апеляційний, а потім і Верховний Суд у квітні 2018 року за позовом бюро визнали угоду недійсною.

Йдеться про угоду на 172,48 млн грн між ЗЗФ і підконтрольним державі "Запоріжжяобленерго", діяльність керівництва якого розслідує НАБУ - так звана справа "Енергомережі".