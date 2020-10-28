Мовний омбудсмен Кремінь закликає керівництво Слов'янська відреагувати на те, що жінку вигнали з маршрутки за українську мову

Уповноважений щодо захисту державної мови Тарас Кремінь закликає керівництво міста Слов'янськ вжити невідкладних заходів оперативного реагування на факт приниження жінки в громадському транспорті через звернення українською мовою.

Про це сказано в повідомленні пресслужби мовного омбудсмена, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Гнівна реакція суспільства на приниження жінки, яка у місті Слов'янськ звернулася українською до пасажирів у громадському транспорті одягнути захисні маски, не залишиться поза моєю увагою як Уповноваженого. Приниження через застосування державної мови - це падіння суспільної моралі. Байдужість водія маршрутного автобуса, як і деяких чиновників, які більше зайняті місцевими виборами, аніж виконанням законів, обурює", - заявив Кремінь.

Він звернувся до керівництва міста Слов'янськ з вимогою відреагувати на те, що трапилося.

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"Перевізник і водій повинні дбати як про здоров'я і безпеки пасажирів, так і про порядок на маршрутних лініях", - додав він.

Крім того, Кремінь попросив Національну поліцію Україні ідентифікувати осіб, які цькували жінку, застосовували силу, намагаючись виштовхнути з маршрутного автобуса, і вжити щодо них заходи, передбачені чинним законодавством України.