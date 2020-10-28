4G є на всіх станціях столичного метрополітену, крім однієї, - Мінцифри

На 45 із 46 станціях київського метро і в тунелях між ними є швидкісний мобільний інтернет 4G. Покрита майже вся столична "підземка".

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Київстар, Vodafone Україна і lifecell запустили 4G відразу на 23 станціях київського метро. Залишається тільки станція "Теремки", на якій 4G з'явиться до кінця грудня. Ця станція нова, і її підключення вимагає більше часу", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що вже зараз кожен день 4G-інтернетом в середньому користуються майже 300 тис. абонентів всіх трьох операторів

Разом абоненти мобільних операторів вже використовували в "підземці" понад 400 терабайт трафіку. Такого обсягу вистачило б, наприклад, на 30 років безперервного перегляду відео у високій якості.

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Середня швидкість 4G в метро перевищує 40 Мб/с.