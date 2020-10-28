Шмигаль назвав "маніпуляцією" інформацію про передачу 61,5 млн для онкохворих на дороги

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав маніпуляцією інформацію про нібито перенаправлення на ремонт доріг 61,5 млн гривень, передбачених для програми МОЗ на боротьбу з онкозахворюваннями.

Про це він сказав під час засідання уряду в середу, 28 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На жаль, вчора у ЗМІ була поширена маніпуляція про те, що нібито кошти, які передбачались для онкохворих, пішли на дороги... У 2020 році виділена рекордна кількість коштів на лікування онкохворих. Загалом на 40% більше, ніж минулого року, і вдвічі більше, ніж у 2018 році", - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, уряд з ініціативи міністра охорони здоров'я Максима Степанова підтримав рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестпроєктів з перерозподілу коштів для проєкту "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні" з необхідністю передбачення цих коштів для завершення проєкту у 2021 році.

Також читайте: Перерозподіл коштів із проєкту щодо діагностики онкозахворювань дозволить реалізувати його наступного року, - Кабмін

У Мінекономіки зазначають, що рішення комісії про перерозподіл було прийнято на підставі моніторингу реалізації проєкту у 2020 році (за 8 місяців цього року було використано лише 0,4% від виділеної суми) і неможливості його виконання в цьому році.

Всі рішення щодо перерозподілу коштів ухвалює Міжвідомча комісія з питань державних інвестиційних проєктів, яка складається з 8 членів уряду і 17 народних депутатів членів Комітету ВР з питань бюджету. Останнє засідання Комісії відбулося 29 вересня 2020 року.