У Росії добровольці, на яких випробовували вакцину, захворіли на коронавірус

COVID-19 діагностовано у кількох добровольців, на яких випробовували російську вакцину від цього вірусу.

Про це повідомив Олександр Гінцбург - директор центру Гамалії, де розробили вакцину, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство РИА "Новости".

"За статистикою якісь ПЛР-позитивні є і якісь захворювання, але їм могли ввести плацебо. Попередні дані ми зможемо підвести тільки в середині листопада", - сказав він.

Він уточнив, що половина добровольців, які беруть участь у дослідженні, отримали перший компонент вакцини, близько 9 тисяч провакциновано вже і вдруге.

За словами Гінцбурга, скарг на здоров'я від добровольців, які брали участь в перших клінічних випробуваннях вакцини влітку, не було.

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