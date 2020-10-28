У Росії добровольці, на яких випробовували вакцину, захворіли на коронавірус
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COVID-19 діагностовано у кількох добровольців, на яких випробовували російську вакцину від цього вірусу.
Про це повідомив Олександр Гінцбург - директор центру Гамалії, де розробили вакцину, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство РИА "Новости".
"За статистикою якісь ПЛР-позитивні є і якісь захворювання, але їм могли ввести плацебо. Попередні дані ми зможемо підвести тільки в середині листопада", - сказав він.
Він уточнив, що половина добровольців, які беруть участь у дослідженні, отримали перший компонент вакцини, близько 9 тисяч провакциновано вже і вдруге.
За словами Гінцбурга, скарг на здоров'я від добровольців, які брали участь в перших клінічних випробуваннях вакцини влітку, не було.