Вибух під Харковом: Без газу залишилися 3,5 тис. осіб, - голова ОДА Кучер

Унаслідок вибуху на території газорозподільної підстанції в с. Березівське Дергачівського району Харківщини без газу залишилися 3,5 тисячі осіб.

Про це в Telegram повідомив глава Харківської ОДА Олексій Кучер, передає Цензор.НЕТ.

"Без газу залишилися 3 500 осіб. В результаті аварії від газопостачання будуть тимчасово відключені с. Дворічний Кут, с. Григорівка, смт Пересічне, с. Південний, смт Вільшани, с. Протопопівка, с. Ярошівка, с. Гуківка, с. Тернова, с. Польова", - йдеться в повідомленні.

⠀За словами Кучера, Наслідки аварії будуть усунені якнайшвидше. Вже завтра газопостачання житлових будинків має буде відновлено.

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⠀Нагадаємо, на території газопереробної станції в Дергачівському районі Харківської області стався вибух природного газу. Станом на 13:30 пожежу було ліквідовано. В результаті події за уточненими даними загинули 2 людини, ще 9 в стані різного ступеня важкості госпіталізовано до медустанов Харкова і області.

За фактом вибуху поліція відкрила кримінальне провадження.