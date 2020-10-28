Кабмін зобов'язав Нацполіцію виявляти незареєстровані в установлений термін "євробляхи"

Кабінет Міністрів України поклав на Національну поліцію завдання з виявлення незареєстрованих громадянами України у встановлені терміни транспортних засобів, ввезених на митну територію України на строк понад 30 діб, повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Кабмін ухвалив проєкт постанови "Про внесення змін до положення про Національну поліцію", яким пропонує доповнити його завданнями: з виявлення незареєстрованих громадянами України у встановлені законодавством терміни транспортних засобів, ввезених на митну територію України на строк понад 30 діб; щодо вжиття заходів для виявлення випадків неправомірного керування транспортними засобами, щодо яких порушено окремі обмеження, встановлені Митним кодексом; щодо вжиття заходів до виявлення неправомірного розукомплектування таких транспортних засобів", - розповів Мокан.

Крім того, на Нацполіцію покладено завдання щодо здійснення розмінування оперативного характеру (виявлення, знешкодження, знищення вибухових предметів).

Крім того, визначено, що глава Нацполіції може доповнювати перелік відповідних функцій завданнями щодо забезпечення надання жінкам і чоловікам рівних прав та можливостей, запобігання і протидії насильству за ознакою статі та дотримання принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у своїй діяльності.

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