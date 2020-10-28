Кабмін дозволив ввозити товари військового призначення, які становлять державну таємницю

Кабмін ухвалив постанову про зміни в нормативні документи з питань експортного державного контролю.

Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду 28 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Зміни, які пропонується ввести проєктом постанови, спрямовані на надання державному замовнику за державним оборонним замовленням повноважень на право здійснення імпорту товарів військового призначення і товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю", - йдеться в пояснювальній записці.

Як наголошується, реалізація постанови не потребуватиме фінансування з державного або місцевого бюджетів. Документ був узгоджений з усіма причетними міністерствами і відомствами.

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