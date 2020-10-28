Судді КС звернулися до Зеленського, Разумкова і Шмигаля у зв'язку з тиском на Суд, - заява

Судді Конституційного Суду України звернулися до президента України, голови Верховної Ради і прем'єр-міністра у зв'язку зі спробами деяких політиків "дестабілізувати роботу" Суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву суддів Конституційного Суду.

"Конституційний Суд України упродовж кількох місяців перебуває під постійним тиском органів державної влади, зокрема Національного агентства з питань запобігання корупції України, Національного антикорупційного бюро України та деяких політиків. Незаконний вплив чиниться як на окремих суддів Конституційного Суду України так і Суд в цілому з метою зупинки його роботи, підриву авторитету та втрати суспільної довіри", - говориться в повідомленні.

"Офіційно заявляємо, що всупереч спробам окремих високопосадовців та політиків дестабілізувати роботу органу конституційної юрисдикції Конституційний Суд України у своїй роботі керуватиметься Конституцією, Законом України "Про Конституційний Суд України" та діятиме виключно в інтересах українського народу", - додали судді.

У КС зазначили, що "незважаючи на звинувачення в упередженості та заангажованості, поширення компрометуючої інформації стосовно професійної діяльності суддів та погрози щодо їх кримінального переслідування, Конституційний Суд України і надалі забезпечуватиме верховенство Конституції України та захист прав людини і громадянина".

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"Рішенням зборів суддів Конституційного Суду України Голові КСУ Тупицькому О. М. доручено повідомити особисто президента України, голову Верховної Ради України та прем’єр-міністра України про ситуацію, що склалася", - підсумували в КС.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення у справі за поданням 47 народних депутатів України, скасувавши статтю 366-1 Кримінального кодексу, якою передбачається відповідальність за недостовірне декларування. Рішення вступає в законну силу з моменту його прийняття.

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