Судді КС звернулися до Зеленського, Разумкова і Шмигаля у зв'язку з тиском на Суд, - заява
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву суддів Конституційного Суду.
"Конституційний Суд України упродовж кількох місяців перебуває під постійним тиском органів державної влади, зокрема Національного агентства з питань запобігання корупції України, Національного антикорупційного бюро України та деяких політиків. Незаконний вплив чиниться як на окремих суддів Конституційного Суду України так і Суд в цілому з метою зупинки його роботи, підриву авторитету та втрати суспільної довіри", - говориться в повідомленні.
"Офіційно заявляємо, що всупереч спробам окремих високопосадовців та політиків дестабілізувати роботу органу конституційної юрисдикції Конституційний Суд України у своїй роботі керуватиметься Конституцією, Законом України "Про Конституційний Суд України" та діятиме виключно в інтересах українського народу", - додали судді.
У КС зазначили, що "незважаючи на звинувачення в упередженості та заангажованості, поширення компрометуючої інформації стосовно професійної діяльності суддів та погрози щодо їх кримінального переслідування, Конституційний Суд України і надалі забезпечуватиме верховенство Конституції України та захист прав людини і громадянина".
"Рішенням зборів суддів Конституційного Суду України Голові КСУ Тупицькому О. М. доручено повідомити особисто президента України, голову Верховної Ради України та прем’єр-міністра України про ситуацію, що склалася", - підсумували в КС.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення у справі за поданням 47 народних депутатів України, скасувавши статтю 366-1 Кримінального кодексу, якою передбачається відповідальність за недостовірне декларування. Рішення вступає в законну силу з моменту його прийняття.