Апеляційний суд Амстердама задовольнив позов України про відвід судді у справі про "скіфське золото"

Апеляційний суд Амстердама задовольнив позов України про відвід одного із суддів у справі про приналежність "скіфського золота".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Задоволено позов від держави Україна про відкликання пана Д. Дж. Ораньє - судді Апеляційного суду Амстердама", - сказано в повідомленні.

У вересні 2019 року Міністерство юстиції України заявило, що в зв'язку з низкою обставин суддя Апеляційного суду Амстердама, який розглядає справу, може бути упереджений. Так, суддя впродовж декількох років здійснював представництво інтересів російської компанії "Промнефтьстрой" у справі проти ВАТ "НК "ЮКОС", тому фактично захищав інтереси Російської Федерації як основного інтересанта в рішенні справи на користь "Промнефтьстроя". Крім того, представництво інтересів "Промнефтьстроя" він здійснював у тісній співпраці з адвокатами, які представляють інтереси кримських музеїв. Але тоді суд відмовив Україні у відводі судді.

Нагадаємо, окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року прийняв рішення, що колекція "скіфського золота" з кримських музеїв, яка виставлялася в музеї Аллард Пірсона, повинна бути повернена в Україну, а не в окупований Росією Крим. У березні 2019 року почався новий виток справи - в Апеляційному суді Амстердама.

16 липня 2019 року Апеляційний суд виніс попереднє рішення і запросив у України й окупантів додаткову інформацію щодо спору.

Предметом спору є колекція з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" та Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї Аллард Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі". Після окупації Криму Росією нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що брала їх від України.

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Міністерство культури РФ наполягає на передачі колекції "скіфського золота" у власність Росії. Міністерство закордонних справ Королівства Нідерланди підтвердило визнання всіх експонатів виставки державною власністю України.

Дія контракту, який давав право на тимчасове зберігання колекції музею Аллард Пірсона, минув 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважаються незаконно вивезеними з України і підлягають поверненню.