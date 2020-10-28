Журналістів 22 ЗМІ позбавили можливості відвідувати засідання ВР

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова позбавив акредитації журналістів 22 видань. Причина - ці ЗМІ не відповіли на запит про те, як вони висвітлювали роботу парламенту. Після скандалу рішення пообіцяли переглянути.

Рішення позбавити ЗМІ акредитації було ухвалено на засіданні Комітету ВР з питань свободи слова 20 жовтня. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт комітету.

"І.Кармелюк (керівниця пресслужби апарату ВР. - Ред.) зазначила, що на сьогодні у Верховній Раді України акредитовано понад 3000 представників засобів масової інформації. Пресслужбою Апарату Верховної Ради України їм були направлені листи з проханням надати матеріали про роботу парламенту за період акредитації 2019-2020 рр. Вона попросила Комітет позбавити акредитації журналістів тих видань, які не здійснюють висвітлення діяльності Верховної Ради України", - сказано в протоколі засідання комітету.

Серед ЗМІ, яких позбавили акредитації, опинися "Слідство.Інфо", "Громадське телебачення Донбасу", газета "НикВести".

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Заборона викликала обурення користувачів соцмереж.

Після цього член комітету ВР з питань свободи слова, народна депутатка СН Тетяна Циба заявила, що рішення переглянуть.

"На комітеті дійсно розглядали це питання. Був наданий список з декількох десятків ЗМІ, які, за інформацією пресслужби ВР, не відповіли на їхній запит про те, чи були ними зроблені хоч якісь матеріали, які стосувалися висвітлення парламентської діяльності", - пояснила вона.

За словами Циби, члени комітету не знайомилися зі списком, щоб їх не звинуватили в заангажованості і розділі журналістів на "хороших" і "поганих".

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"Про те, що в список потрапили і реальні, серйозні медіа ми дізналися тільки сьогодні, що наштовхує на думку про те, що пресслужба ВР або погано виконала свої обов'язки з моніторингу, або навмисно допустила потрапляння в список таких медіа. З цього приводу ми обов'язково проведемо роботу", - написала Циба.

"Всім, хто випадково був позбавлений акредитації, вона буде швидко відновлена", - пообіцяла депутатка.



