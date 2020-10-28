Антикорупційний суд зобов'язав НАБУ розслідувати продаж столичного готелю Дніпро

Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження про можливе зловживання владою головою Фонду державного майна Дмитром Сенниченком під час продажу державного готелю Дніпро в Києві.

Про це повідомило видання "Наші гроші" з посиланням на постанову ВАКС від 7 вересня, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що рішення суд виніс у відповідь на скаргу адвокатки Ольги Колесник. Її клієнт наприкінці серпня направив у НАБУ заяву про можливе скоєння злочину під час продажу готелю Дніпро.

Готель у центрі Києва міг бути куплений у держави за її ж гроші, взяті в борг, стверджує автор звернення до НАБУ. Суд встановив, що заява містить об'єктивні дані про вчинення злочину і зобов'язав НАБУ почати розслідування.

Зазначається, що перед тим, як перерахувати 1,1 млрд грн за готель Дніпро, переможець приватизаційного конкурсу, компанія ТОВ Смартленд, взяла кредит у банку Січ на 1,05 млрд грн.

Того ж дня банк "Січ" отримав у Нацбанку кредит рефінансування на 1,5 млрд грн. Таким чином, невідомі покупці готелю Дніпро могли придбати її у держави за гроші цієї ж держави, вказувалося в заяві.

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