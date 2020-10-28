Новини • Місцеві вибори-2020

"ЄС" підтримала на виборах мера Черкас кандидата від "Голосу" Євпака. ФОТОрепортаж

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"ЄС" підтримала на виборах мера Черкас кандидата від "Голосу" Євпака. ФОТОрепортаж
Партія "Європейська Солідарність" підтримала на виборах міського голови Черкас кандидата від "Голосу" Віктора Євпака.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

П'ятий президент зазначив, що "Європейська Солідарність" єдина загальнонаціональна партія проєвропейського спрямування, яка отримала підтримку виборців по всій Україні і з минулих парламентських виборів наростила її удвічі і закликав усі демократичні проєвропейські партії консолідувати зусилля для підтримки кандидатів від патріотичних сил.

"Я хочу наголосити, що статус загальнонаціональної парламентської найбільшої опозиційної партіі накладає на нас дуже велику відповідальність. І в цих умовах ми хочемо закликати всіх представників проєвропейських і євроатлантичних сил в черговий раз до об’єднання. Ми твердо переконані, що тільки так ми зможемо перемогти", – додав Порошенко.

"Напередодні другого туру місцевих виборів, де кандидати від проєвропейських, євроатлантичних сил пройшли до другого туру, ми хочемо без будь-яких умов зробити перший, але дуже важливий крок. В цих умовах ми – наша партія і я як її голова – прийняли рішення про підтримку кандидата на міського голову міста Черкаси від партії Голос Віктора Євпака. Точніше одна умова була – я можу бути відвертим – і ця умова була така, що Віктор має перемогти", – зазначив лідер "ЄС".

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Порошенко твердо переконаний, що прикладу, який продемонструвала Європейська Солідарність у Черкасах, послідують й інші політичні сили для того, щоб продемонструвати об’єднання в тих обласних центрах, у містах, де буде проходити другий тур виборів.

Євпак подякував Порошенку і "Європейській Солідарності".

"Хочу подякувати всім іншим і закликати всі політичні сили, всіх кандидатів, які зараз працюють над другим туром: подивіться на приклад Черкас, коли навколо демократичного кандидата об’єднуються всі проєвропейські, проукраїнські сили заради розвитку своїх міст і всієї України, і по-друге, проти корупції місцевої влади, яка повинна піти в минуле. Я вірю в силу єднання і закликаю всі проєвропейські, демократичні сили об’єднатися в другому турі заради перемоги", – заявив Євпак.

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ЄС підтримала на виборах мера Черкас кандидата від Голосу Євпака 01
ЄС підтримала на виборах мера Черкас кандидата від Голосу Євпака 02
ЄС підтримала на виборах мера Черкас кандидата від Голосу Євпака 03

Топ коментарі

  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Да Кличко победил без свинарчуков! Свинарчучка Верещючка в пролёте как фанера над
    Парижем!
    "ЕС" поддержала на выборах мэра Черкасс кандидата от "Голоса" Евпака - Цензор.НЕТ 219
  • Привет
    Та да...Кличко таки победил свинарчуков...верещук пролетела как фанера над Днепром..
  • Павло ШОвте
    "ЕС" поддержала на выборах мэра Черкасс кандидата от "Голоса" Евпака - Цензор.НЕТ 7930
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