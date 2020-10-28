Новини • Місцеві вибори-2020

Підрахунки партії "Слуга народу": Опрацьовано 80% результатів, в обласних радах - 307 мандатів, в районних - 910. ІНФОГРАФІКА

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За результатами паралельного підрахунку голосів, проведеного партією "Слуга нарду", політична сила отримає найбільшу кількість місць у районних та обласних радах, а також глав ОТГ по всій країні.

Як передає Цензор.НЕТ, такі дані оприлюднені в офіційному телеграм-каналі партії.

В обласних радах у "Слуги народу" –307 мандатів. Це перше місце. На другому – "Європейська Солідарність", у якої 262 мандати. У районних радах – у президентської партії 910 мандатів. На другому місці – ОПЗЖ з 820 мандатами. У громадах 206 голів обрані від "Слуги народу". Це 15 відсотків від кількості громад загалом по країні (всього 1398 громад). Найбільше у Харківській та Київській областях – по 18 голів, ще по 17 у Миколаївській та Сумській областях.

Загалом у "Слуги народу" є переможці на виборах голів громад в усіх регіонах держави.

Підрахунки партії Слуга народу: Опрацьовано 80% результатів, в обласних радах - 307 мандатів, в районних - 910 01
Підрахунки партії Слуга народу: Опрацьовано 80% результатів, в обласних радах - 307 мандатів, в районних - 910 02

За словами голови партії Олександра Корнієнка, такий результат є значним успіхом. Адже "Слуга народу" не була раніше представлена у місцевій владі. Тепер же буде представлена не лише на центральному, а і на всіх рівнях місцевої влади.

Підрахунки партії Слуга народу: Опрацьовано 80% результатів, в обласних радах - 307 мандатів, в районних - 910 03

"Такий результат "Слуги народу" свідчить про те, що прагнення до об'єднання суспільства і пошуку спільного знаменника, якими керується партія Володимира Зеленського, значно ближче багатьом громадянам України, ніж риторика розбрату і протистояння, яку почати використовують інші політичні сили для мобілізації свого електорату", - вважає Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не бачу передумов для переформатування коаліції в Раді, - "слуга народу" Корнієнко

Топ коментарі

  • Маркиз
    Подсчеты партии "Слуга народа": Обработано 80% результатов, в областных советах - 307 мандатов, в районных - 910 - Цензор.НЕТ 82
  • Nedd Tyler c6720389
    Так так-триндіти ви гаразд! Послухати ЗЕбрехунів так вони переможці!!! Подсчеты партии "Слуга народа": Обработано 80% результатов, в областных советах - 307 мандатов, в районных - 910 - Цензор.НЕТ 8428 Ну ну !
  • Nataliia Mykhailova a5732138
    ЗЕ - чемпион !!!!

    фальшивые восторги и консервированные овации в студию, пожалуйста ! Подсчеты партии "Слуга народа": Обработано 80% результатов, в областных советах - 307 мандатов, в районных - 910 - Цензор.НЕТ 5751
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