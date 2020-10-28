Журналістам "Слідство.Інфо" відновлять акредитацію, - глава пресслужби апарату ВР Кармелюк

Представникам агентства журналістських розслідувань "Слідство.Інфо" відновлять акредитацію в українському парламенті, якої їх позбавили.

Про це заявляє керівниця пресслужби апарату Верховної Ради Ірина Кармелюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Звичайно, ми відновимо їм акредитацію. Які проблеми!" - сказала Кармелюк агентству в середу.

Вона розповіла, що комітет з питань свободи слова рекомендував позбавити акредитації 19 видань, які не надали пресслужбі інформацію про свої публікації щодо діяльності парламенту, до їх числа потрапила і "Слідство.Інфо".

"Ми просимо ЗМІ надіслати нам відомості про публікації в будь-якому зручному для них вигляді", - зазначила Кармелюк, підкресливши, що достатньо інформації про 1-3 публікації.

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За її словами, за весь попередній період скликання парламенту було акредитовано 6 тисяч журналістів з 370 видань, а тільки в цьому році - вже 3 тисячі з 512. Кармелюк зазначила, що заявки для акредитації ЗМІ часто подають не на одну-дві особи, а на 20.

"У нас не регламентовано ні законом, ні становищем кількість людей, які можуть бути акредитовані, тому періодично пресслужба моніторить сайти видань, журналісти яких акредитовані у Верховній Раді і якщо нам здається, що якісь видання нічого не писали про діяльність парламенту, то після року роботи посилаємо "листи щастя" таким виданням. З 22-х 19 не надіслали відповідей. На підставі цього ми написали лист в комітет і попросили розглянути наше прохання і позбавити акредитації ті видання, які не висвітлюють роботу парламенту", - розповіла Кармелюк.

За її словами, лист з проханням про підтвердження матеріалів про діяльність Верховної Ради "Слідство.Інфо" повернувся, оскільки було вказано неправильну адресу. Вона нагадала, що акредитовані ЗМІ також повинні надавати інформацію в пресслужбу в разі зміни своєї адреси.