Арестович став офіційним речником української делегації в ТКГ

Блогер Олексій Арестович став радником з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі стосовно Донбасу.

Про це Арестович повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Маю нагоду повідомити, що рішенням глави делегації України для участі в Тристоронній контактній групі Л. Кравчука (президента України в 1991-94 рр), мене призначено радником делегації з інформаційної політики з повноваженнями "єдиного голосу" щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та народу України", - сказано в повідомленні.

За словами Арестовича, наступне засідання ТКГ заплановано в період з 5 по 10 листопада.

"Запрошую зацікавлених осіб, насамперед, журналістів, звертатися до мене за коментарями щодо питань, пов'язаних з роботою делегації; засоби та форми тіснішої співпраці встановимо трохи пізніше", - додав Арестович.

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