За студентами, які виїхали з гуртожитків під час карантину, збережуть місце або повернуть гроші, - Шкарлет

За студентами, які виїхали з гуртожитків з 15 жовтня по 15 листопада, має обов'язково зберігатися місце проживання. Кошти за період непроживання в гуртожитку мають бути повернуті студентам або враховані як платіж на наступний період проживання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти, про це повідомив в.о. міністра Сергій Шкарлет.

В.о. міністра звернув увагу на те, що уряд і Міносвіти лише рекомендували студентам по можливості покинути гуртожитки на час введення карантинних заходів. Шкарлет підкреслив, що примусово виселяти студентів із гуртожитків не мають права.

"З огляду на автономію вищих навчальних закладів, ми рекомендували по можливості звільнити гуртожитки. Але прописали, що діти-сироти, діти з тимчасово окупованих територій, з "червоної" карантинної зони, студенти, що перебувають на навчально-виробничій практиці або працюють, іноземці та особи без громадянства залишаються жити в гуртожитках, щоб виконувати всі рекомендації МОЗ та головного державного санітарного лікаря", - підкреслив Шкарлет.

В.о. очільника Міносвіти зазначив, що міністерство постійно в діалозі з університетами з цього питання і скарг поки не було. У разі порушення прав студентів він закликав звертатися на "гарячі лінії" Державної служби якості освіти.

Читайте також: COVID-19: Шкарлет запевнив студентів, що їх не виселятимуть із гуртожитків примусово