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На Рівненщині прикордонники виявили підпільний цех з обробки бурштину. ФОТО

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У Рівненській області прикордонники виявили підпільний цех з переробки нелегального бурштину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

На Рівненщині прикордонники виявили підпільний цех з обробки бурштину 01

Сьогодні правоохоронці провели санкціонований обшук в одному з домоволодінь села Соломіївка, що в контрольованому прикордонному районі Рівненської області. Було виявлено і вилучено 17 кг обробленого сирцю бурштину, 3 кг самоцвіту в готових виробах, а також засоби та обладнання для обробки "сонячного каменю".

На Рівненщині прикордонники виявили підпільний цех з обробки бурштину 02

Обшук проходив у рамках кримінального провадження за ст. 240-1 КК України "Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, перероблення бурштину", відповідно до постанови Сарненського районного суду.

На Рівненщині прикордонники виявили підпільний цех з обробки бурштину 03

Слідчі дії тривають.

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Топ коментарі

  • Reagan Bush
    Это просто бизнес,мрази своими дикими налогами и безбашенными взяточниками в податковой и держпраци загнали даже самый невинный бизнес в подполье,чистенькие у нас только банкиры и те кто сидит на тарифах,все остальные нагло грабят державу и уклоняются от налогов.
  • саша паламарчук
    Цей цех знаходився під особистим контролем найвеличнішого.
  • саша паламарчук
    Бо єго наймокрєйшейство сцикун перший криворожський сказало, що він поборов бурштинову мафію, тобто цей цех його. На Ривненщине пограничники выявили подпольный цех по обработке янтаря - Цензор.НЕТ 241
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