На Рівненщині прикордонники виявили підпільний цех з обробки бурштину. ФОТО

У Рівненській області прикордонники виявили підпільний цех з переробки нелегального бурштину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Сьогодні правоохоронці провели санкціонований обшук в одному з домоволодінь села Соломіївка, що в контрольованому прикордонному районі Рівненської області. Було виявлено і вилучено 17 кг обробленого сирцю бурштину, 3 кг самоцвіту в готових виробах, а також засоби та обладнання для обробки "сонячного каменю".

Обшук проходив у рамках кримінального провадження за ст. 240-1 КК України "Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, перероблення бурштину", відповідно до постанови Сарненського районного суду.

Слідчі дії тривають.

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