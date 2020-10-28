НАЗК закриває реєстр електронних декларацій на виконання рішення КС, - Новіков
Про це голова НАЗК Олександр Новіков заявив у коментарі УП після ознайомлення з рішенням КС, інформує Цензор.НЕТ.
"Конституційний суд визнав 27 числа - і сьогодні рішення опубліковано - неконституційним доступ громадян до інформації про доходи, витрати і майно як себе, так і всіх осіб, які отримують зарплату за рахунок податків України. Не буде реєстру декларацій (з 18 години на сайті. - ред).
Рішення Конституційного суду повертає Україну не в 2013 рік, а в 1991, коли взагалі у принципі не існувало ніякого антикорупційного законодавства. Воно повністю скасовує всі механізми запобігання корупції, які були збудовані за роки незалежності", - впевнений Новіков.
Реєстр не буде працювати доти, доки Верховна Рада не ухвалить новий закон, надасть НАЗК можливість відкривати таку інформацію.
Зазначимо, що станом на 18:15 реєстр доступний.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.