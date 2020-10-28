ОПЗЖ заявляє, що у них крадуть голоси в Києві на користь Пальчевського

Політична партія "Опозиційна платформа - за життя" заявляє про те, що у неї крадуть голоси на місцевих виборах на користь партії "Перемога Пальчевського".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Київського виборчого штабу "Опозиційної платформи - за життя".

У тексті заяви наголошується: "Зараз на багатьох виборчих дільницях Києва йде масова фальсифікація результатів голосування. Дільничні виборчі комісії відкрито переписують голоси, віддані за Опозиційну платформу - за життя" на користь інших політичних сил.

Зокрема, на дільницях у Дарницькому районі прямо зараз іде крадіжка голосів "ОП-ЗЖ" на користь партії "Перемога Пальчевського". Влаштувавши таємний перерахунок голосів, без присутності наших спостерігачів, дільнична виборча комісія внесла зміни в підсумкові протоколи. Виявилося, що голоси, віддані за ОП-ЗЖ, опинилися тепер приписані "Перемозі Пальчевського".

"Опозиційна платформа - За життя" вимагає від членів виборчих комісій припинити спроби злочинним шляхом змінити вибір киян. Нагадуємо, що за скоєний злочин доведеться відповідати за всією суворістю закону.

Ми звертаємося до представників правоохоронних органів, засобів масової інформації із закликом запобігти фальсифікаціям вибору киян. У Київраді немає місця злодіям голосів виборців!"