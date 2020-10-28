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Кабмін погодив збільшення апарату Міноборони на 65 осіб

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Кабмін погодив збільшення апарату Міноборони на 65 осіб
Кабінет Міністрів затвердив зміни до урядової постанови та дозволив збільшити граничну чисельність працівників апарату Міністерства оборони України на 65 осіб.

Відповідне рішення ухвалене сьогодні, 28 жовтня, на засіданні уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Проєкт постанови… розроблено Міністерством оборони з метою збільшення чисельності апарату Міноборони для здійснення координації завдань у сфері зв’язку та інформатизації; організації діяльності за напрямом впровадження та розвитку новітніх інформаційних технологій процесів та цифровізації у сфері оборони; координації та контролю над створенням і впровадженням єдиної автоматизованої системи управління ЗСУ, інформаційної інфраструктури, інформаційних систем різного функціонального призначення, розвитку систем технічного захисту інформації та технічних засобів охорони, програмного та апаратного забезпечення, що розробляються та прийняті та озброєння або надаються Збройним силам в рамках міжнародної технічної допомоги, у тому числі на проведення відповідних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт", - йдеться в пояснювальній записці.

Зазначається, що реалізація цієї постанови не потребуватиме додаткових витрат з держбюджету. Видатки здійснюватимуться коштами державного бюджету на поточний рік у межах видатків, передбачених для Міноборони за бюджетною програмою КПКВК 2101010 "Керівництво та військове управління Збройними силами України" в сумі 19191, 826 тис. грн внаслідок наявності вакантних посад працівників апарату.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Помнится,кто-то пару недель назад визжал,что сокращение армии-это сокращение ненужных должностей в Минобороны. Арахамия вроде как обычно напи@дел.
  • vitaliymkua
    Головне Хомчаку четверту квартиру оформіть.
  • UAJALINE
    И по две квартиры в центре Киева всем обязательно!!
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