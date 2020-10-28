На засіданні ТКГ домовилися про відкриття КПВВ "Золоте" і "Щастя" 10 листопада, - ОП

На черговому засіданні Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції сторони домовилися про відкриття двох КПВВ на лінії розмежування на Луганщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Офісу президента.

Учасники консультацій у Тристоронній контактній групі домовилися про дату відкриття двох контрольних пунктів в'їзду/виїзду - "Золоте" і "Щастя" - 10 листопада.

Перший заступник глави української делегації Олексій Резніков запевнив про готовність України відкрити обидва КПВВ у певну дату. 6 листопада він відвідає ці контрольні пункти для завершення організаційних питань. Резніков також запросив представника ОБСЄ Гайді Грау відвідати КПВВ разом.

"Представники України поінформували, що інфраструктура обох КПВВ готова для проїзду вантажного транспорту. Також українська сторона завершує асфальтування дороги в районі КПВВ "Золоте", яка за рік тричі була під обстрілом", - сказано в повідомленні.

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