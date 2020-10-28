Новини

Кравчук запропонував за участю України, Росії і ОБСЄ розробити план з розблокування роботи Тристоронньої контактної групи

1 01023
Кравчук запропонував за участю України, Росії і ОБСЄ розробити план з розблокування роботи Тристоронньої контактної групи
Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук запропонував упродовж тижня підготувати за участю представників України, Росії та ОБСЄ план дій з метою розблокування переговорів ТКГ і подальших кроків з виконання мінських домовленостей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента.

"Відповідний план дій має бути розроблено з використанням пропозицій учасників консультацій і напрацювань за результатами зустрічі радників лідерів "Нормандської четвірки", яка відбулася в Парижі у вересні цього року", - повідомляє в середу пресслужба Офісу президента України.

Кравчук зазначив, що Україна також підготує свій проєкт плану дій.

"Тому пропонуємо через тиждень достроково зібрати засідання ТКГ, щоб продемонструвати нашу готовність вирішити нагальні питання роботи", - зазначив Кравчук.

Читайте також: На засіданні ТКГ домовилися про відкриття КПВВ "Золоте" і "Щастя" 10 листопада, - ОП

Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    молодец какой, - "предложил разработать план".
    Не зря деньги платятся
  • Ksenia VB
    До Кравчука знову альцгеймер заговорив ?
  • Чайка Київ
    Для прикриття того, про що вже напряму домовились з терористами ордло.Кравчук предложил при участии Украины, России и ОБСЕ разработать план по разблокированию работы Трехсторонней контактной группы - Цензор.НЕТ 1945
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини