Автобус у Києві виїхав на пішохідну зону біля зупинки - одна людина загинула, двоє зазнали травм, - Нацполіція. ФОТО
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Столичні правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю автобуса біля станції метро "Видубичі", внаслідок якої загинула одна людина, двоє зазнали тілесних ушкоджень.
Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації поліції Києва
"До столичної поліції по спецлінії 102 о 18:44 надійшло повідомлення від перехожих про те, що біля станції метро "Видубичі" сталася ДТП з потерпілими... За попередньою інформацією, водій автобуса виїхав на пішохідну зону біля зупинки та зніс МАФ. У результаті чого, травмувалося двоє осіб та одна особа загинула на місці пригоди", - повідомляється в інформації.
Наразі правоохоронці працюють на місці аварії та встановлюють обставини і причини ДТП.
Подія зареєстрована належним чином, проводятся першочергові слідчі дії за результатами яких, буде надана правова кваліфікація події.