Єврокомісія запустила додатковий комплекс заходів проти поширення COVID-19 в ЄС

У зв'язку з пандемією COVID-19 Європейська комісія запустила в середу додатковий комплекс заходів, покликаних обмежити поширення інфекції, врятувати життя людей і зміцнити стійкість внутрішнього ринку ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Європі потрібні рішучі і негайні дії для захисту життів людей і засобів для існування, для зменшення тиску на системи охорони здоров'я і контролю над поширенням вірусу", - заявила комісар ЄС з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідіс.

Заходи в оголошеному пакеті включають централізовану інформацію про поширення вірусу і ефективність боротьби з ним, тестування, зокрема початок масових тестів на антигени, відстеження контактів, підготовку до кампаній вакцинації, надійність системи постачання медичними матеріалами та обладнанням на єдиному ринку ЄС, забезпечення максимально можливої свободи пересування людей через кордони.

У загальному для ЄС підході до тестування ЄК рекомендувала масове використання експрес-тестів на антигени. Мобільні додатки для відстеження контактів і попередження допомагають розірвати ланцюжки передачі інфекції. У країнах ЄС розроблено 19 таких додатків, які були завантажені понад 52 мільйони разів. Брюссель запустив службу зв'язку національних програм "Шлюз".

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Стратегія ЄС щодо вакцин проти COVID-19 включає переговори Єврокомісії з різними виробниками, щоб зробити вакцини доступними європейцям і всьому світу, як тільки буде доведено їхню безпечність та ефективність. У листопаді Брюссель представить перший огляд національних планів вакцинації.

Держави-члени ЄС мають вести кампанії для протидії помилкової і небезпечної інформації і зниження ризику "пандемічної втоми". Єврокомісія продовжила тимчасове припинення митних зборів і ПДВ на імпорт медичного обладнання та матеріалів із країн, що не входять в ЄС.

Країни-члени Євросоюзу повинні дотримуватись прийнятої Радою ЄС рекомендації про єдиний підхід до обмежень вільного пересування і скасувати інші заходи внутрішнього прикордонного контролю, пов'язані з COVID-19. Агентство з авіаційної безпеки ЄС і ECDC працюють над протоколом тестування для пасажирів. Доповідь ECDC буде представлена в листопаді.

Що стосується обмежень на в'їзд в ЄС з країн, що не входять в нього, то Єврокомісія рекомендує список категорій осіб, які звільняються від обмежень.