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Кравчук закликав ватажків терористів з ОРДЛО розблокувати процес обміну утримуваними особами

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Кравчук закликав ватажків терористів з ОРДЛО розблокувати процес обміну утримуваними особами
Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук закликав Росію та окупаційну "владу" тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей розблокувати процес взаємного звільнення утримуваних осіб, не чекаючи підготовки плану дій щодо розблокування роботи ТКГ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента України в середу за підсумками засідання ТКГ.

"Представники України наполягли на підтвердженні осіб зі списку на взаємне звільнення, який українська сторона передала ще в липні", - наголошується в інформації.

У свою чергу спецпредставниця голови ОБСЄ Хайді Грау звернулася з проханням прискорити процес, адже наразі тривають переговори, люди продовжують перебувати в умовах ув'язнення, що не є гуманним.

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Топ коментарі

  • Александр Иовица 4c66a33e
    Кравчук в очередной раз призвал, Зеля промолчал, Путин положил.
  • Крейда Гібсон
    А вот Алиев поступил мудрее - он не призывал, а молча стал убивать террористов.
  • Анатолий Воробей 64c537e3
    Леня, да сепары твое мнение на одном органе вертели. Ты хоть раз поставил вопрос перед этими ублюдками, что если они хоть раз выстрелят по наших позициях, будут затягивать с обменом, то ни одна мразь с той стороны, ни за продуктами, ни за пенсиями в свободную Украину носа не покажет. Какого хрена ты там сидишь, покажи что нынешние власти что то могут сделать. Хотя о чем я, когда малоросы у власти.
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