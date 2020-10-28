Швидко зближуємо позиції з МВФ, - Шмигаль
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками проведеної зустрічі з Міжнародним валютним фондом заявив про "швидке зближення позицій".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал прем'єра.
"Україні вдалося суттєво просунутись у виконанні своїх зобов'язань", - написав глава уряду, подякувавши директору Європейського департаменту МВФ Альфреду Каммеру за діалог.
"Міцні партнерські відносини з МВФ - це запорука довгострокової стабільності України", - підкреслив Шмигаль.