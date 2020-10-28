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Швидко зближуємо позиції з МВФ, - Шмигаль

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Швидко зближуємо позиції з МВФ, - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками проведеної зустрічі з Міжнародним валютним фондом заявив про "швидке зближення позицій".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал прем'єра.

"Україні вдалося суттєво просунутись у виконанні своїх зобов'язань", - написав глава уряду, подякувавши директору Європейського департаменту МВФ Альфреду Каммеру за діалог.

"Міцні партнерські відносини з МВФ - це запорука довгострокової стабільності України", - підкреслив Шмигаль.

Швидко зближуємо позиції з МВФ, - Шмигаль 01

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Топ коментарі

  • Топ Ган
    Быстро сближаем позиции с МВФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 415 Быстро сближаем позиции с МВФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9390
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Быстро сближаем позиции с МВФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1028

    ...
  • Виктор Ямской
    Скоро МВФ пошлет власть клоунов нах.
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