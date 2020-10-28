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Після рішення КС буде закрито близько 100 справ про недостовірне декларування, - Ситник

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Після рішення КС буде закрито близько 100 справ про недостовірне декларування, - Ситник
Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, призначення якого на посаду визнано Конституційним судом неконституційним, вважає що рішення КС про декриміналізацію недостовірного декларування прийнято на користь певних політичних еліт і загалом свідчить про загрозу антикорупційній системі країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Громадському" заявив глава НАБУ Ситник, коментуючи рішення КС.

Він зазначив, що це стало "черговим ударом" для антикорупційної системи. За його словами, близько 100 справ щодо недостовірного декларування, які розслідуються НАБУ, будуть закриті, ще близько 20 перебувають на розгляді судів.

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"Рішення (КС) прийнято на догоду певним елітам", - висловив переконання Ситник, додавши, що таким чином антикорупційні органи "позбавляються інструментів боротьби з корупцією".

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

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Топ коментарі

  • Топ Ган
    После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 1350 После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 7241 После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 456
  • Злий Грицько
    Чую, чую. Не даром кажуть Бог любить трійцю. Мабуть третього Майдану не уникнути. Тільки вже після нього розмова з цими всіма падлами буде коротка. Не длинніше кулеметної черги...
  • 18c49ed2
    После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник - Цензор.НЕТ 8461
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