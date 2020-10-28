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Кравчук про призначення Арестовича: "Я не знаю, хто перший сказав А, але знаю, що ніхто не заперечував"

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Кравчук про призначення Арестовича: "Я не знаю, хто перший сказав А, але знаю, що ніхто не заперечував"
Обговорювалося кілька кандидатур на пост інформаційного радника в Тристоронній контактній групі, вибір було зроблено на користь блогера Олексія Арестовича.

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук прокоментував телеграм-каналу PavlovskyNEWS це призначення, передає Цензор.НЕТ.

"Я не знаю, хто перший сказав А, але знаю, що ніхто не заперечував", - зазначив він.

Перший президент України пояснив вибір тим, що в Арестовича є військовий досвід і він вже не раз демонстрував свою здатність до глибокого інформаційного повідомлення всього, що стосується війни на Донбасі.

Кравчук уточнив, що були й інші кандидатури, а питання щодо Арестовича обговорювалося близько місяця.

Раніше Арестович заявляв, що Порошенко - найкращий президент, а у Зеленського відсутня своя думка і він є ухильником від армії.

Але Леонід Макарович вважає, що у нового інформаційного радника є своє бачення і позиція.

"Людина має свою думку, вона часто спірна порівняно з думкою інших людей. Якби вона була не спірна, то одна думка була б у всіх. 300 млн і всі мають одну думку. Це було б чудово. Я жартую, звичайно. Але в принципі я ставлюся з повагою до людей, які мають думку, відстоюють її, аргументують і ведуть таку роботу, яка є цікавою. Необхідно, щоб те, що буде писатися, читали. Це ж теж важливо, правильно?", - підсумував Леонід Кравчук.

Кравчук про призначення Арестовича: Я не знаю, хто перший сказав А, але знаю, що ніхто не заперечував 01

Нагадаємо, 28 жовтня стало відомо, що блогер Олексій Арестович став радником з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі стосовно Донбасу.

Топ коментарі

  • Gp An
    Арестович последним временем позеленел изрядно - я об этом написал под его постом,а он редиска комент стер и меня внес в ч/с - вот такая дерьмократия...О зеленых он критично отзывался еще более 2 месяцев назад - потом как подменили - разворот на 180...Видать получил свои 30 серебреников...Мыслитель херов. Кравчук о назначении Арестовича: "Я не знаю, кто первый сказал А, но знаю, что никто не возражал" - Цензор.НЕТ 3785
  • Виктор Петрович d98bc8c1
    Это лучше чем сивоха безусловно. Посмотрим. Стоит на державных позициях.
  • Tierre
    Хороший выбор на этот раз ИМХО.
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