Кравчук про призначення Арестовича: "Я не знаю, хто перший сказав А, але знаю, що ніхто не заперечував"

Обговорювалося кілька кандидатур на пост інформаційного радника в Тристоронній контактній групі, вибір було зроблено на користь блогера Олексія Арестовича.

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук прокоментував телеграм-каналу PavlovskyNEWS це призначення, передає Цензор.НЕТ.

"Я не знаю, хто перший сказав А, але знаю, що ніхто не заперечував", - зазначив він.

Перший президент України пояснив вибір тим, що в Арестовича є військовий досвід і він вже не раз демонстрував свою здатність до глибокого інформаційного повідомлення всього, що стосується війни на Донбасі.

Кравчук уточнив, що були й інші кандидатури, а питання щодо Арестовича обговорювалося близько місяця.

Раніше Арестович заявляв, що Порошенко - найкращий президент, а у Зеленського відсутня своя думка і він є ухильником від армії.

Але Леонід Макарович вважає, що у нового інформаційного радника є своє бачення і позиція.

"Людина має свою думку, вона часто спірна порівняно з думкою інших людей. Якби вона була не спірна, то одна думка була б у всіх. 300 млн і всі мають одну думку. Це було б чудово. Я жартую, звичайно. Але в принципі я ставлюся з повагою до людей, які мають думку, відстоюють її, аргументують і ведуть таку роботу, яка є цікавою. Необхідно, щоб те, що буде писатися, читали. Це ж теж важливо, правильно?", - підсумував Леонід Кравчук.

Нагадаємо, 28 жовтня стало відомо, що блогер Олексій Арестович став радником з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі стосовно Донбасу.