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Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом конфлікту в маршрутному таксі Слов'янська через українську мову

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Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом конфлікту в маршрутному таксі Слов'янська через українську мову
Під час моніторингу інтернет-ресурсів поліцейські виявили відеозапис конфліктної ситуації в маршрутному таксі через спілкування однієї з пасажирок українською. Розпочато досудове розслідування. Поліція встановлює учасників конфлікту. У публікації сказано, що декілька осіб у транспорті принижували і вигнали жінку з салону.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України "Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками". Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі.

Поліцейські встановлюють обставини події і всіх учасників конфлікту.

Дивіться: "Приехали сюда к нашему востоку! Жизни от вас нет! Вышла отсюда нах#й!" - у Слов'янську жінку вигнали з маршрутки за розмову українською мовою. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Andrea Petrychenko
    Надеюсь украинку не посадят в Украине за украинский язык. При российской оккупации "зеленых человечков" все может быть.
  • Ulyana Kryshynets
    зібрати цих всіх любителей рюсского мира і скотовозами назад на історическую родину бабушек і дедушек-
  • Роман Григоров 63b79507
    Це ще квіточки - за таке треба ПОЗБАВЛЯТИ УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА і давати картку на проживання без праву голоса і займання держпосад всіх рівнів Полиция открыла уголовное производство по факту конфликта в маршрутном такси Славянска из-за украинского языка - Цензор.НЕТ 8573
    Цим ватникам було ж все одно де вони живуть, НАВІЩО ЇМ ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ як що вони його не хочуть і брезгують ним ??
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