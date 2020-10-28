Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом конфлікту в маршрутному таксі Слов'янська через українську мову

Під час моніторингу інтернет-ресурсів поліцейські виявили відеозапис конфліктної ситуації в маршрутному таксі через спілкування однієї з пасажирок українською. Розпочато досудове розслідування. Поліція встановлює учасників конфлікту. У публікації сказано, що декілька осіб у транспорті принижували і вигнали жінку з салону.