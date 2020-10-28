За фактом смертельної ДТП за участю автобуса біля метро "Видубичі" розпочато кримінальне провадження, - прокуратура Києва. ФОТО
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За фактом смертельної ДТП за участю громадського автобуса біля станції метро "Видубичі" в Києві розпочато кримінальне провадження (ч. 2 ст. 286 КК України).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
Автопригода сталася ввечері 28 жовтня 2020 р біля станції метро "Видубичі" (Голосіївський район).
"За попередньою інформацією, водій громадського автобуса, не впоравшись з керуванням під час маневру, здійснив наїзд на зупинку громадського транспорту, де стояли люди. Внаслідок ДТП чоловік, 1977 р.н. загинув на місці, двоє жінок 1963 і 1979 р.н . зазнали травм і були госпіталізовані", - сказано в повідомленні.
На місці події працюють правоохоронці. Вирішується питання про затримання водія автобуса в порядку ст. 208 КПК України.