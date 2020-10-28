Зеленський консультуватиметься з Вищою радою правосуддя для "вирішення питання" Окружного адміністративного суду Києва

Президент України Володимир Зеленський пропонує почати необхідні консультації з Вищою радою правосуддя для вироблення прозорої і коректної процедури, яка дозволила б "вирішити питання Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) і зняти певну напругу в суспільстві щодо цієї ситуації".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Глави держави.

Таке рішення він прийняв у відповідь на електронну петицію, що набрала 25 тис. голосів, з проханням до президента подати до Верховної Ради відповідний законопроєкт про ліквідацію ОАСК.

"За результатом розгляду петиції президент доручив розпочати відповідні консультації з Вищою радою правосуддя. Вища рада правосуддя є важливим елементом державної судової архітектури та має всі можливості для того, щоб сформулювати свою позицію навколо ситуації з Окружним адміністративним судом міста Києва", - зазначається в повідомленні.

В Офісі президента підкреслили, що порядок утворення та ліквідації судів чітко врегульовано на законодавчому рівні. Відповідно до частини другої статті 125 Конституції України, суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради України президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя.

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В ОП також вказали, що президент Зеленський від самого початку політичної кар'єри підкреслював, що розвиток реального народовладдя в Україні, обов’язкове врахування суспільної думки при ухваленні важливих державних рішень, а також трансформація України у справді сучасну та цивілізовану державу мають бути пріоритетами кожного відповідального політика.

Як повідомлялося, 26 жовтня електронна петиція "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду м.Києва" від 30 липня набрала необхідні 25 тис. голосів на сайті глави держави для її розгляду. Зеленського закликали невідкладно внести до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію ОАСК.

Ініціатор петиції закликав президента ліквідувати ОАСК у зв'язку з "повною втратою авторитету Окружним адміністративним судом м.Києва - зокрема, через вміст опублікованих Національним антикорупційним бюро України в липні 2019 року і в липні 2020 року записів розмов керівництва цього суду, які свідчать про глибоко вкорінену в суді корупцію і практику неправочинності рішень".