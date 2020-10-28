В Україні за минулий тиждень на грип захворіли 163 тис. осіб, - МОЗ

За минулий тиждень (19-25.10) ГРВІ захворіли 163 314 осіб, з яких 34,9% - діти віком до 17 років.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Інтенсивний показник захворюваності становить 429,8 на 100 тис. населення, що на 11% менше епідемічного порогу по Україні", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що впродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 9 055 осіб, а від початку епідемічного сезону щеплення зробили 11 605 осіб. В країні не зареєстровано циркуляції вірусів грипу. Повідомлень про летальні випадки за тиждень не надходило.

За даними МОЗ, від початку сезону по Україні інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ на 3,9% більше аналогічного періоду минулого сезону; з 28 вересня по 25 жовтня 2020 р перехворіло 1,6% населення країни; госпіталізовано 1,4% хворих, з них 3691 - дитина віком до 17 років.

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