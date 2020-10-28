Заступник голови КС Головатий не голосував за рішення про декларування та обґрунтував свою позицію

Заступник голови Конституційного суду Сергій Головатий, про конфлікт інтересів якого заявило раніше НАЗК, не голосував за рішення щодо антикорупційного законодавства.

Така інформація міститься в розбіжній думці судді, оприлюдненій на сайті КС, передає Цензор.НЕТ.

Головатий вважає висновок КС про неконституційність кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірних відомостей юридично необґрунтованим.

Він нагадує, що стаття 366 КК встановлює кримінальну відповідальність за подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей або умисне неподання ним декларації.

"Таким чином, юридична конструкція цієї статті чітко вказує на те, що суб'єкт декларування нестиме відповідальність виключно за умови, якщо на момент подачі декларування він знав про недостовірний характер внесених до неї відомостей", - пише суддя.

Читайте також: Рішення КС про незаконне декларування прийнято з порушенням регламенту і має ознаки конфлікту інтересів, - представник Зеленського в суді Веніславський

Він також зазначив, що в статті встановлена ​​межа настання кримінальної відповідальності - якщо неправдиві відомості в декларації відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб: "На підставі цього критерію відбувається розмежування між притягненням особи до кримінальної відповідальності".

Крім того, Головатий вказує, що позбавлене юридичного обґрунтування і те, що невідповідність закону Конституції в частині контролю за деклараціями суддів поширена на всіх суб'єктів декларування.

Суддя нагадав і про зобов'язання України і підкреслив, що реальна відповідальність за недостовірне декларування - міжнародний стандарт.

Зазначимо, що раніше НАЗК повідомило, що Головатий не мав права брати участі в цій справі через конфлікт інтересів. Відомство повідомило, що в декларації судді за 2019 рік виявлено 3,6 млн грн недостовірних відомостей.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.