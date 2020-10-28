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Ліга чемпіонів: "Динамо" на виїзді на останніх хвилинах втрачає перемогу над угорським "Ференцварошем"

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Ліга чемпіонів: "Динамо" на виїзді на останніх хвилинах втрачає перемогу над угорським "Ференцварошем"
У 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів виїзний матч київського "Динамо" проти угорського "Ференцвароша" закінчився з рахунком 2:2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Після першого тайму динамівці вели з рахунком 2:0. Голи на рахунку Циганкова (28 хвилина, з пенальті) і Де Піни (41).

У другому таймі "Ференцварош" зміг відігратися. На 59 хвилині відзначився Нгуен, на 90 хвилині Болі.

На 86 хвилині за другу жовту картку з поля було вилучено капітана "Динамо" Сидорчука.

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Топ коментарі

  • Ned Stark
    Хто там хвалив назначення Луческу??? Ребров сьогодні показав, що він кращий тренер, бо в нього команда слабша... Досі не розумію, навіщо Реброва було звільняти з Динамо - це кращий тренер після Лобановського був!
  • Толик Тигра
    Бо Суркіс хоче з гівна зробити пулю. В цьому його ніякий циган не допоможе, без нормальних трансферів.
  • QAQ_Cherry UwU
    Так лохануться - ещё надо постараться..
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