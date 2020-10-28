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У країні почалася друга хвиля протестів, - глава МВС Білорусі

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У країні почалася друга хвиля протестів, - глава МВС Білорусі
Правоохоронним органам Білорусі вдалося впродовж трьох днів 9-11 серпня нинішнього року збити першу хвилю протестів. Зараз у країні спостерігається друга хвиля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 28 жовтня заявив міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв в ефірі телеканалу "Беларусь 1".

"Ламання світлофорів, напад на співробітників і заклики до цього, підпали кіосків, будівель держуправління, органів внутрішніх справ", - розповів він про другу хвилю протестів.

Як приклад він навів факт підпалу будівлі ДАІ у Мозирі минулої ночі. Караєв заявив, що винуватця того, що сталося "буде обов'язково знайдено".

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Нагадаємо, в Білорусі 25 жовтня по всій країні були оголошені акції протесту під назвою "Народний ультиматум". Правозахисний центр "Весна" повідомляє про мінімум 280 затриманих під час протестів.

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Топ коментарі

  • pompiere
    Час диктаторів закінчується.
  • Крейда Гібсон
    С врачебной точки зрения, Лукашенко психически больной.
    Синдромы чувственного бреда:
    Острый параноид[13];Синдром инсценировки[14] - убеждение в том, что вокруг разыгрывается спектакль или фильм, имеющий отношение к больному. В зависимости от аффекта бред может быть экспансивным или депрессивным. Важную роль играют следующие симптомы: бред особого значения, синдром Капгра, явления психического автоматизма (больной уверен, что спектаклем руководит невидимый режиссёр, управляющий действиями и речью персонажей и самого больного)
  • Дилетант Дилетантов
    белорусы сами себя сжигают в этой бестолковой "борьбе" без результата

    нееет, сябры, так вы свободу не завоюете...
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